AEX raakt winst bijna kwijt; Shell beleeft mooie tijd

Rond half één staat de AEX-index 0,1% hoger op 611,5 punten. De AMX stijgt 0,7% naar 916,2 punten. De koersenborden in Londen (+0,7%), Parijs (+0,4%) en Frankfurt (+0,1%) kleuren eveneens groen.

Een uur voordat de handel in New York van start gaat, verschijnt het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De algemene verwachting is dat er vorige maand 475.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen in de VS.

Beleggers blijven eveneens in de ban van het coronavaccin. Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech hebben volgens zakenkrant The Wall Street Journal hun plannen voor het aantal coronavaccins dat ze dit jaar kunnen leveren flink moeten bijstellen. Door problemen bij de levering van grondstoffen zouden ze geen 100 miljoen, maar 50 miljoen doses kunnen maken voor het einde van het jaar. Pfizer en BioNTech zijn wel nog altijd van plan volgend jaar ruim een miljard doses van het vaccin te leveren aan verschillende landen. Branchegenoot Moderna levert voor het einde van het jaar 20 miljoen coronavaccins aan de VS.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat vooral de onderhandelingen tussen het Vernegigd Koninkrijk en de Europese Unie over het Brexit-deal belangrijk zijn voor het sentiment. „Het is naar verwachting dit weekend er op of eronder. De uitkomst is daarbij van belang voor de richting van de aandelenmarkten en of er nog een eindejaarsrally in het vat zit. Daarnaast is het volgende week nog wachten op het rentebesluit van de Europese centrale bank. De impact van het Amerikaanse banenrapport zal waarschijnlijk beperkt zijn, zoals we in de voorbije maanden al hebben gezien, al zal het tijdelijk inhuren van veel werknemers vanwege Black Friday wel een rol spelen in het banencijfer over november. Verder wordt het nieuwe beursjaar weer spannend voor zowel bulls als bears. ”

In de AEX is Royal Dutch Shell de koploper met een plus van 2,8%. De energiegant profiteert van de aantrekkende olieprijzen in reactie op de deal bij oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. Er is akkoord gesloten om de productie van het ’zwarte goud’ in januari licht te verhogen. Er mogen vanaf dan dagelijks 500.000 vaten extra worden opgepompt. „De OPEC-landen gaan de olieproductie rustiger opvoeren dan verwacht. Dit is ontzettend belangrijk voor de Shell’s en BP’s van deze wereld”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

Bankconcern ABN Amro wordt 2,1% meer waard. ING dikt 0,9% aan. Volgens Bonsee speelt in de bankensector vooral een rol wanneer de ECB defintief het licht op groen zet om weer dividend te mogen uitkeren.

Unibail mag 2,3% bijschrijven. Winkelvastgoedfonds is vanaf november aan een sterke herstelbeweging bezig gelet op de verwachte economische normalisering bij de uitrol van de coronavaccins.

Na een rode start poetst Randstad het verlies weg naar een plus van 0,2% hoger. De uitzender is het slachtoffer geworden van hackers. Die zijn de systemen van het bedrijf binnengedrongen en hebben gegevens over de activiteiten van Randstad in de Verenigde Staten, Polen, Italië en Frankrijk in handen gekregen. Een onderzoek naar de volle omgang van de hack loopt nog.

Just Eat Takeaway is de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het maaltijdenbestelbedrijf levert 1,6% in. Voor Adyen hebben beleggers 1,4% minder over.

Chemicaliëndistributeur IMCD (-0,1%) koopt de Mexicaanse bedrijven Millikan en Banner Química. Beide bedrijven waren in 2019 samen goed voor een omzet van $15 miljoen.

In de Midkap gaat luchtvaartconcern Air France KLM 3,1% omhoog. Vanaf het dieptepunt begin november is de koers bijna verdubbeld met het zicht op het einde van de pandemie.

Tankopslagconcern Vopak (-1%) en pakjesbezorger PostNL (-1,5%) zijn echter de achterblijvers bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen valt Lucas Bols in de smaak met een koerssprong van 5,2%. De drankenproducent heeft de aankoop van het merk Passoã afgerond. De achterblijver in oktober heeft de wind weer stevig in de rug gekregen vooruitlopend op een verwachte spoedige heropening van de horeca.

