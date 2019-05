'Weer privacyschandalen bij Facebook'

Het Instagram-lek werd veroorzaakt door het bedrijf Chtrbox uit Mumbai dat de gegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, verzamelde. Die bewaarde het bedrijf op een onbeveiligde server, waar een beveiligingsonderzoeker ze ontdekte. Nadat Techcrunch Chtrbox had benaderd, verdwenen de gegevens van de server.

In de zaak van de telecomaanbieders was het Facebook zelf dat de data verzamelde over onder meer de locaties waar gebruikers zich bevonden, hun interesses en groepen waar ze lid van waren. Die bood Facebook aan aan ongeveer honderd telecomaanbieders in zo'n vijftig landen in ruil voor speciale deals.