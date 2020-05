Horecaspel voor gastvrijheid

Sok probeert zo het horecapersoneel een hart onder de riem te steken en ze door de coronacrisis heen te slepen.Het gratis bordspel is ontwikkeld door studenten van de Cas Spijkers Academie Twente onder leiding van Sok en bekroond met de Horecava Innovation Award. „Met het spel moet de speler zoveel mogelijk fooi verdienen. Het uiteindelijke doel is de speler het belang van goede gastvrijheid in de horeca te laten inzien.”

Deelnemers tot nu toe waren o.a. Thérèse en Jonnie Boer en Ricardo Eshuis, directeur Stichting Vakbekwaamheid Horeca. Via een online verbinding op Facebook is contact met de deelnemers.