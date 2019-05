Export chipsector Zuid-Korea sterk onder druk

De export vanuit de chipindustrie in Zuid-Korea kromp sinds begin deze maand met een derde, na een daling met bijna een kwart een maand eerder. Chips zijn goed voor ongeveer een vijfde van de totale uitvoer van Zuid-Korea. Het Aziatische land heeft te kampen met dalende prijzen voor chips en een afzwakkende vraag, met name in de grootste afzetmarkt China. Vooral bij geheugenchips gaan de zaken lastig. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung behoort tot de grootste chipbedrijven ter wereld.

Kenners denken dat de export van Zuid-Korea nog verder kan afzwakken als de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten oplaait en er geen deal wordt gesloten tussen de twee economische grootmachten. De Zuid-Koreaanse minister van Financiën waarschuwde maandag nog dat de escalerende handelsoorlog een nog grotere negatieve impact op de economie kan hebben dan tot dusver gezien.