Gemengd beeld op beurzen Azië

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent lager op 21.272,45 punten. De Japanse toeleveranciers van Huawei werden opnieuw van de hand gedaan. Murata Manufacturing, TDK en Tokyo Electron verloren tot 1,9 procent. Het Japanse conglomeraat SoftBank dikte 3,5 procent aan. De Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint lijken de steun te krijgen van een meerderheid van het bestuur van telecomtoezichthouder FCC voor goedkeuring van hun fusie. SoftBank heeft een belang in Sprint.

De Chinese beurs toonde wat herstel na het verlies een dag eerder. In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 1,3 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong daalde echter 0,1 procent. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent. In Sydney won de All Ordinaries 0,3 procent.