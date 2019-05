VS stelt restricties Huawei 90 dagen uit

De verklaring van het ministerie benadrukte dat het uitstel niets verandert aan de beslissing van president Trump om Huawei uit veiligheidsgronden op de zwarte lijst te plaatsen.

De restricties worden 90 dagen niet ingevoerd om Huawei en zijn partners tijd te geven om „de bestaande en operationele netwerken en toestellen, waaronder software-updates, in stand te houden en te ondersteunen, zoals is overeengekomen in contracten en overeenkomsten van voor 16 mei.”