Het is een kwestie van tijd totdat ook voor handbagage betaald moet worden op vluchten. Nu is dat in veel gevallen nog gratis. Bij vrijwel alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen moet al voor ruimbagage bijbetaald worden, zo blijkt uit een inventarisatie van deze krant.