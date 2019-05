VolkerWessels aan de slag voor Welkoop

VWLD koopt ongeveer 4,5 hectare grond, voor de realisatie van een servicekantoor van circa 3500 vierkante meter met een distributiecentrum van zo'n 20.000 vierkante meter met een parkeergarage voor ongeveer 180 parkeerplaatsen. Welkoop gaat ook zijn webwinkelactiviteiten vanuit de nieuwe locatie organiseren.

De werkzaamheden beginnen na de zomer. Systabo, een onderneming van VolkerWessels, is verantwoordelijk voor de realisatie. Het huidige servicekantkantoor en distributiecentrum van Welkoop in Ede wordt naar verwachting na de oplevering in oktober 2020 verplaatst naar Apeldoorn.