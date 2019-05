Beurs: Aegon voorop in herstel AEX

Na tien minuten handel stond de AEX 0,4% hoger op 553,7 punten. De AMX steeg 0,7% naar 761,1 punten.

Elders in Europa lieten de beursgraadmeters ook herstel zien. De Duitse DAX en Britse FTSE klommen 0,6% respectievelijk 0,5%.

In Azië deden beleggers het vanochtend rustig aan. De Japanse Nikkei-index sloot 0,1% lager.

Na de verliezen van 0,3 tot 1,5% op maandag wezen de indexfutures op een 0,3-0,5% hogere opening om half vier vanmiddag.

Beleggers bleven in de ban van het in de afgelopen weken opgelaaide handelsconflict tussen de VS en China. Dat de VS de restricties tegen producten van Huawei met 90 dagen heeft uitgesteld, zorgde voor enige opluchting. Het uitstel verandert echter niets aan de beslissing van president Trump om het Chinese telecombedrijf uit veiligheidsgronden op de zwarte lijst te plaatsen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond verzekeraar Aegon met een winst van 2,5% bovenaan.

Chipmachinefabrikant ASML won 1,7% en herstelde daarmee enigszins van het stevige verlies op maandag.

Ahold Delhaize bleef achter met een min van 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen pakte logistiek dienstverlener WDP met een winst van 2,2% de koppositie.

AMG steeg 1,3%. De metalenleverancier gaat een nieuwe fabriek in Ohio bouwen.

Curetis won op de lokale markt 9,5%, op het bericht dat het biotechnologiebedrijf aanvullende financiering krijgt.