Plusje AEX, Aegon profiteert

Om 11 uur stond de AEX 0,5% hoger op 552,7 punten. De AMX steeg 0,5% naar 758,6 punten.

De Duitse DAX won 0,7%, de CAC-40 en Britse FTSE klommen 0,4% respectievelijk 0,3%.

Na de verliezen van 0,3 tot 1,5% op maandag op Wall Street, wezen de indexfutures op een 0,2-0,3% hogere opening om half vier vanmiddag.

Dat de VS de restricties tegen producten van Huawei met 90 dagen heeft uitgesteld, zorgde voor enige opluchting in de importoorlog die volgens Bloomberg nu $600 miljard aan schade heeft berokkend. De Oeso meldde dit jaar 3,2% groei van de wereldeconomie te zien, tegen 3,3% verwachting eerder.

Brentolie zakte tot onder $72 per vat. De Amerikaanse dollar bleef sterk; de euro zakte 0,2% tegen de green bakck naar $1,1149.

Bart Hordijk, valutaexepert bij Monex Europe: „Er zit nog meer dollarsterkte aan te komen. De handelsoorlog lijkt verder te escaleren nu China zegt te gaan reageren op de ban op Huawei. Handelsbesprekingen lijken weer verder weg. Bij zulke risico’s profiteert doorgaans de dollar, de yen en de Zwitserse frank iets minder. In tijden van de onzekerheden gaat de euro tegen andere G10-landen omhoog, maar tegen de dollar blijft de euro laag. De opbrengsten van de afgelopen vijf jaar, in wisselkoers en afgezet in rentes, deden in dollars voor je geld in de afgelopen vijf jaar het meest.”

Op het Britse eiland koerst de Brexit-partij van Nigel Farage op een overwinning af. Hordijk: „Dat vergroot de kans op een harde Brexit. En dat is slecht voor het Britse pond, dat daalt. Het kan een teken aan de wand zijn dat markten de kans op een harde Brexit onderschatten.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond biotechnologiebedrijf Galapagos (+2,9%) bovenaan.

Aegon werd geholpen door een koopadvies van ING, bij een koersdoel van €5,50. Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan klom de verzekeraar 2,9%. Betalingsverwerker Adyen won 2,3%.

Staalmaker ArcelorMittal won 1,3%. Concurrent British Steel zou volgens Reuters op omvallen staan.

Chipmachinefabrikant ASML won 1% en pakte daarmee iets terug van het stevige verlies op maandag.

Defensieve aandelen werden teruggezet. Unibail Rodamco zakte 0,5%. Ahold Delhaize bleef achter met een min van 0,2%. Chemiebedrijf DSM leidde de verliezers (-1,1%).

Telecombedrijf KPN zag een eerder opgelegde boete van €2 miljoen voor zijn glasvezelcapaciteiten geschrapt worden.

Bij de middelgrote fondsen stond AMG met een winst van 1,9% bovenin achter vastgoedfonds WDP (+3,1%). De metalenleverancier gaat een nieuwe fabriek in Ohio bouwen voor vanadium. De toeleverancier aan de chipsector Besi leverde 1,3% in.

Smallcap Pharming pakte er 2% bij, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op woensdag.

Curetis won op de lokale markt 4,5%, op het bericht dat het biotechnologiebedrijf aanvullende financiering krijgt.

