Studentenkamer kwijt na doorverhuur op Airbnb

Onderverhuur is bij wet verboden. Het huurcontract van de vier is dan ook ontbonden, meldt de Amsterdamse stadszender AT5.

De studentenhuisvester probeert kamers tegen een zo laag mogelijke huur aan te bieden. Het is dus niet de bedoeling dat hier geld mee wordt verdiend.

Boete

Daarom treedt de studentenhuisvester streng op. Verhuurplatformen worden continu in de gaten gehouden om te controleren of er geen studentenkamers opstaan. De vier studenten kunnen ook nog een boete krijgen.

Het is makkelijk geld verdienen met een kamer of woning in Amsterdam. Toeristen betalen voor een overnachting gemiddeld €158.