Turkse centrale bank draait renteverhoging terug

De rente is nu terug op 24%, na een eerdere verhoging naar 25,5%. Die verhoging werd via een achterdeurtje doorgevoerd: de veiling voor kortlopende obligaties werd opgeschort na paniek op de markten over lokale verkiezingen. Na forse druk van de verliezende AK-partij van president Erdogan moeten de inwoners van Istanbul opnieuw naar de stembus om een burgemeester te kiezen.

De lira zakte dus na het terugdraaien van die renteverhoging, en dat is niet voor het eerst. De munt verloor in de eerste vier maanden van het jaar al 15% ten opzichte van de dollar.