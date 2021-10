Ruim 4000 slachtoffers van seksueel geweld bij taxidienst Lyft

Het bedrijf wacht volgend jaar verschillende rechtszaken waarin vrouwelijke passagiers het bedrijf aanklagen vanwege seksuele aanranding en verkrachting door taxichauffeurs die voor Lyft rijden. Ook tegen Lyft-concurrent Uber lopen dit soort rechtszaken.

Beide bedrijven beloofden in 2018 rapportages over geweld- en veiligheidsincidenten publiek te maken. Uber deed dit het jaar erop en meldde toen dat er 5981 meldingen waren binnengekomen waarbij een chauffeur een passagier had aangerand of verkracht. Lyft komt dus nu met die veiligheidsrapportage.

De cijfers zijn waarschijnlijk hoger omdat de melding niet per se meteen is gedaan meteen nadat seksueel geweld heeft plaats gevonden. Soms duurt het maanden of zelfs jaren voordat slachtoffers zich durven te melden. Lyft zegt in het rapport dat er in 99% van de ritten niets voorvalt, maar dat dit niet wegneemt dat ieder incident er een te veel is.

Het veiligheidsrapport meldt ook 105 doden vanwege een verkeersongeluk en 10 doden als gevolg van fysiek geweld.