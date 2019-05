Veel belangstelling voor Nederlandse groene lening

Even na elf uur steeg dat bedrag zelfs naar €20 miljard. Dat is fors meer dan hoeveel de overheid gaat ophalen. Dat is vaker het geval bij de veiling van staatsobligaties. De overheid geeft steeds minder leningen uit, terwijl die wel heel gewild zijn onder beleggers.

Het is voor het eerst dat de Nederlandse overheid zo’n groene obligatie uitgeeft. De staat wil €4 tot €6 miljard ophalen met de veiling. Daarna wordt de lening nog heropend, om in totaal minstens €10 miljard op te halen.

De leningen hebben een looptijd van 20 jaar en een couponrente van 0,5%. Het geld dat met de groene obligatie wordt opgehaald, wordt gebruikt voor duurzame projecten zoals dijken en duurzame energie.