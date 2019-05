Belgen: blijf maar even weg bij Huawei

Deze week is in de VS een decreet van kracht geworden dat het Amerikaanse bedrijven verbiedt om samen te werken met firma’s die ’een gevaar vormen voor de staatsveiligheid’. Het Chinese Huawei staat op die zwarte lijst, en dat betekent onder meer dat het Amerikaanse Google geen software meer kan leveren aan de Chinezen. Nieuwe Huawei-telefoons zijn daardoor aangewezen op een uitgeklede versie van het besturingssysteem Android. Ook kunnen ze geen apps meer downloaden als Youtube, Gmail en Google Maps.

China heeft inmiddels aangekondigd tegenmaatregelen tegen de VS te zullen nemen.