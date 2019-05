Column: De misser van Onno Hoes

Mijn verbazing was dan ook groot toen Hoes afgelopen zondag op Social Media zijn steun uitsprak voor de kandidatuur van Maastricht als ‘host city’ van het Eurovisie Songfestival 2020. Hij omschreef Maastricht als ‘de meest Europese stad die alle faciliteiten bezit die Eurovisie nodig heeft’. Het ‘kump goed’ was zijn slot-statement. Bah! Wat een gemene dolksteek in mijn rug. En in die van alle hardwerkende collega-ondernemers uit mijn gemeente!

Wereldwijde reclame

Als eerste even de context voor degenen die de afgelopen dagen onder een steen leefden: Nederland heeft het Eurovisie Songfestival in Israël gewonnen. Na 44 jaar! Het complete muziekcircus, met meer dan 250 miljoen televisiekijkers wereldwijd, wordt daarom volgend jaar in Nederland georganiseerd.

Natuurlijk staan steden te trappelen om het event binnen te halen. Den Haag, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en dus ook Maastricht hebben zich min of meer al gemeld. Ondanks de kosten van ongeveer €30 miljoen, gaat dit een host city en de aanverwante regio vanzelfsprekend veel economisch voordeel opleveren. Wereldwijde reclame, wekenlang heerlijke drukte in de hotels en cafés. Noem het maar op. En wat te denken van de taxichauffeurs die de duizenden Eurovisiebezoekers door de regio gaan vervoeren. Daarnaast heb ik het nog niet eens gehad over de ontelbare bedrijven die in het toeleveringscircuit komen te zitten. Is ook op mij – gezien mijn netwerk – van toepassing.

Wisselwerking

Kortom, bedrijven in Haarlemmermeer zouden daar – net als ik – van kunnen profiteren. Zo zullen er beslist hotelovernachtingen in onze gemeente worden geboekt. De vele festivalbezoekers zullen die weken met zekerheid buiten Amsterdam rondkijken zoals nu ook tienduizenden in Tel Aviv voor dagjes Jeruzalem, Haifa of de Dode Zee kozen. Dat willen wij ook! Bovendien zijn veel Haarlemmermeerse ondernemers actief in het nabijgelegen Amsterdam. Er is dus veel economische reuring en bewezen wisselwerking.

Haarlemmermeer is bovenal onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, een formeel samenwerkingsverband van provincie, Amsterdam en enkele gemeenten rondom de hoofdstad. Een van de prioriteiten die men in dit samenwerkingsverband heeft gesteld is het gezamenlijk aanjagen van de economie. Ja. U leest het goed: het aanjagen van de economie!

Teleurgesteld

Daarom: hoe is het mogelijk dat mijn burgemeester die belangrijke (formele!) prioriteit naast zich neerlegt en de kandidaatstelling van een hele andere (concurrerende!) stad, publiekelijk ondersteunt? Wat hebben zzp’ers en mkb’ers aan een burgervader die de directe en afgeleide business bij voorbaat al niet aan zijn eigen ondernemers en bedrijven gunt?

Ik. Ben. Dus. Zeer. Teleurgesteld.

Immers, als mens en als ondernemer wil ik vertrouwen hebben in de politiek en haar bestuurders. Maar dit wordt op deze wijze wel heel erg lastig als mijn eigen burgemeester geen ambassadeur voor de in zijn gemeente gevestigde ondernemers wil zijn en de initiële belangen van al die lokale bedrijven niet erkent. En, dat hij vindt dat de lokale economie niet hoeft te worden aangejaagd.

Het is beschamend dat Hoes er publiekelijk voor kiest om de economie juist weg te jagen. Ik hoop dat zijn opvolger vanaf medio juli meer oog heeft voor mijn ondernemerschap. En voor dat van alle andere lokale ondernemers. Zoals een burgervader dat onvoorwaardelijk behoort te doen.