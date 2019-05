Is het slim om even te wachten met een huis kopen?

Als je een huis kunt vinden dat je kunt betalen, en je bod wordt geaccepteerd, is het slim om toe te slaan. Ⓒ GinoPress B.V.

Amsterdam - De prijs van een gemiddeld huis stagneert rond de drie ton, aldus het CBS. Tegelijk daalt de hypotheekrente, als je die voor 10 jaar vast zet, lichtjes. Is het dan nu een goed moment om een huis te kopen? Of kun je beter even wachten?