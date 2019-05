FNV staakt eigen reorganisatie

Het plan Focus & Verbinding, waarbij er flinke bezuinigingsmaatregelen worden aangekondigd binnen de vakbond, gaat van tafel. ,,We gaan met elkaar werken aan een aangepast plan dat grondig langs de lat van ons FNV-beleid wordt gelegd en dat op meer draagvlak kan rekenen. De urgentie om te bezuinigen is niet verdwenen. Zodra het plan gereed is, zal ik het met de ondernemingsraad bespreken en ter toetsing voorleggen aan FNV Personeel”, aldus Geerdink.

De FNV kondigde vorig jaar een reorganisatie aan waarbij 250 arbeidsplaatsen verdwijnen om alsnog tot een sluitende begroting te komen. Het zou daarbij gaan om personeel in ondersteunende en facilitaire diensten.

Dat leidde de afgelopen tijd tot flinke onrust onder het FNV-personeel. De werknemers protesteerden vorige week voor het hoofdkantoor in Utrecht tegen de reorganisatieplannen en dreigden met stakingen.

Het FNV-personeel kon ook rekenen op steun van de sector vervoer, waar het plan eveneens voor onrust zorgde.