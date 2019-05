Veel kritiek op Shell over klimaatbeleid

Kritiek op de CO2-doelen van Shell kwam er vooral omdat het bedrijf zich ten doel heeft gesteld de uitstoot met een bepaald percentage te verminderen. Milieudefensie liet doorrekenen dat Shell zelfs aan zijn doelen kan voldoen als de CO2-uitstoot groeit en het bedrijf die CO2 vervolgens opvangt. Shell-topman Ben van Beurden reageerde daarop door te zeggen dat niet alleen Shell, maar ook de rest van de samenleving zich zal moeten aanpassen.

Van Beurden benadrukte dat Shell een koploper is in de olie- en gasindustrie, waarvoor Shell ook lof kreeg van een aantal aandeelhouders. Dat andere bedrijven niet ook milieumaatregelen nemen, is volgens hem een probleem. "Ik kan niet voor onze branchegenoten spreken. We zijn een groot bedrijf, maar in verhouding tot het wereldwijde energiesysteem zijn we heel klein."

Lang proces

Volgens de topman is Shell op de goede weg met zijn aanpak van klimaatverandering. Wel staat het olie- en gasbedrijf nog aan het begin van een "heel lang proces". CO2-reductie kan bovendien alleen aangepakt worden als ook andere sectoren zich aanpassen.

Bij de Britse branchegenoot BP werd de aandeelhoudersvergadering verstoord door milieuactivisten. Zij riepen dat de vergaderzaal een plaats delict was. De druk op BP neemt toe om ook daar meer te doen om de CO2-uitstoot terug te dringen.