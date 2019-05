ING verhoogt advies Aegon

De bank stelt dat er voldoende flexibiliteit bij Aegon is om onverwachte tegenwind het hoofd te bieden. Daarnaast is ING terughoudend als het gaat om eventuele betrokkenheid van Aegon bij een overname van heel of delen van Vivat, aangezien nog niets bekend is over de prijs en de financieringsstructuur bij een potentiële deal.

Het aandeel Aegon noteerde dinsdag omstreeks 12.15 uur 0,3 procent lager op 4,25 euro.