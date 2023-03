Premium Het beste van De Telegraaf

Huiswerk voor Harbers met krimp: omwonenden tegen baangebruik

Amsterdam - De plannen voor de krimp van Schiphol lopen vast, nu de zogeheten Omgevingsraad Schiphol negatief geadviseerd heeft over het baangebruik van de luchthaven. Bewoners zijn niet overtuigd dat dit voorstel tot minder overlast zal leiden. Minister Harbers (Infrastructuur) moet nu besluiten of hij dat advies terzijde schuift, om de krimp in november door te zetten.