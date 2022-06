KLM lost coronasteun af, maar: ’Nog niet onder juk staatsagent vandaan’

Binnenland

Landelijke Eenheid wordt opgesplitst, deel politietop moet weg

Het kabinet gaat ingrijpen in de hoop een einde te maken aan de langlopende problemen bij de Landelijke Eenheid (LE) van de politie. De Landelijke Eenheid wordt opgesplitst in twee eenheden, naar advies van de veelbesproken commissie-Schneiders. Een deel van de politietop zal moeten opstappen: de co...