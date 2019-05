Restaurantketen Jamie Oliver op rand van afgrond

Als de keten van de Britse tv-kok inderdaad de deuren moet sluiten, dan zijn daar 25 restaurants in het Verenigd Koninkrijk mee gemoeid, en bijna 1300 banen. Elf jaar geleden startte Oliver zijn eerste restaurantketen, Jamie’s Italian. Dat breidde hij uit met steakhouse Barbecoa en Jamie Oliver’s Diner.

’Diep bedroefd’

Oliver heeft de problemen van zijn keten inmiddels bevestigd. Hij is „diep bedroefd over de afloop”, zegt de tv-kok op de website van The Guardian. In 2017 nog probeerde Oliver zijn restaurants te redden met een injectie van £13 miljoen.

Hij kreeg destijds, naar eigen zeggen ’uit het niets’, een telefoontje dat zijn restaurantketen platzak was. De tv-kok had twee uur de tijd om zijn spaarrekening te plunderen en zijn bedrijf te redden. Gelukkig kon dat ook: naar schatting is de Brit £150 miljoen waard. Kort daarop sloot hij al twaalf van de destijds 43 restaurants. In een gesprek met de Financial Times hintte hij erop dat iemand binnen het bedrijf hem had voorgelogen.

Nederland

In Nederland heeft Jamie’s Italian vestigingen in Rotterdam en Den Haag. Die blijven volgens het bedrijf gewoon open, net als andere restaurants buiten het Verenigd Koninkrijk die door franchisenemers worden gerund.

Olivers volledige zakenimperium, waar ook zijn tv-programma’s en internetvideokanaal onder vielen, was enkele jaren geleden nog goed voor een omzet van bijna 160 miljoen pond. Daarvan was driekwart afkomstig van het in 2008 opgerichte Jamie’s Italian.