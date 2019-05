Beleggingsfondsen vinden weg naar boven

Het totaal vermogen van beleggingsinstellingen steeg in de eerste drie maanden van dit jaar tot 906 miljard euro. Een kwartaal eerder stond dat nog op 857 miljard euro, een daling van 56 miljard euro. Het merendeel van de waardestijging van het afgelopen kwartaal komt van de aandelenfondsen. Maar ook obligatie-, hypotheek- en durfkapitaalfondsen namen fors in waarde toe, aldus de centrale bank.

Mede door de afnemende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten gingen de beurskoersen wereldwijd in de eerste drie maanden van dit jaar omhoog. Zo steeg de AEX-index op de beurs in Amsterdam ruim 12 procent. In New York noteerde de brede S&P 500 een winst van 15 procent.