PPG handhaaft huidige portefeuille

PPG komt tot het besluit na twee onafhankelijke en aparte onderzoeken door Goldman Sachs en Morgan Stanley. Op basis van die adviezen en eigen evaluatie heeft PPG besloten dat het handhaven van de huidige portfolio de beste mogelijkheden biedt voor het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. De voormalige belager van AkzoNobel kwam onder druk van een activistische aandeelhouder te staan om zich op te splitsen.

PPG werkt nu aan een nieuw kostenbesparingsprogramma van 125 miljoen dollar per jaar. Het bedrijf neemt daarvoor een last in het tweede kwartaal van 185 miljoen tot 200 miljoen dollar.