’Van Limmen weer een begrip maken’

René Limmen met zijn vader Nico die vorig jaar op 84-jarige leeftijd is overleden. Ⓒ EIGEN FOTO

Zaandam - Ruim twintig jaar geleden was banketbakkerij Limmen een begrip in Amsterdam. Nico Limmen opende de zaak aan de Admiraal de Ruyterweg in 1963 en voegde daar in 1981 een chocolaterie aan toe. Zoon René wist die laatste tak flink te laten groeien.