’Intertoys gaat dit jaar nog winst maken’

Drukte bij een Rotterdamse Intertoys-vestiging tijdens de opheffingsuitverkoop. De doorstart van de winkelketen wordt een groot succes, belooft de topman. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Intertoys denkt dit jaar weer winst te maken. Dat zegt ceo Roland Armbruster in een exclusief gesprek met deze krant. Het speelgoedbedrijf gaat na de overname door het Portugese Green Swan door met ongeveer 210 winkels, waarvan 132 eigen vestigingen. Op 19 juni wordt de eerste Intertoys Experience store geopend in The Wall in Utrecht.