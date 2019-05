Shell geeft toe: geen winstbelasting betaald

Den Haag - Olie- en gasreus Shell betaalt in Nederland inderdaad geen winstbelasting. Een woordvoerder van Shell bevestigde de uitspraken die president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon en Alan McLean die als executive vice-president belastingafdracht in zijn portefeuille heeft, deden tegenover opinietijdschrift Elsevier. Trouw schreef in november al dat Shell geen belasting betaalde.