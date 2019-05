Britse pond zakt snel weer terug

May liet weten dat ze parlementsleden een kans wil geven om te stemmen over een tweede Brexit-referendum zodra het Britse parlement haar Brexit-deal goedkeurt.

Ook benadrukte zij dat er nog geen deal is met Labour, maar dat er wel vooruitgang is geboekt. May gaf verder aan dat dit de „laatste kans” is om het licht op groen te zetten voor haar Brexit-deal.

Het Britse pond noteerde rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) nog vlak tegenover de dollar naar een stand van $1,281 nadat de Britse oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour liet weten de nieuwe Brexit-plannen niet te ondersteunen.

In de voorbije weken kwam het Britse pond nog stevig onder druk onder meer nadat Brexit-onderhandelingen tussen Labour en May waren stukgelopen.