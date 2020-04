Beursplatform Plus500 ziet omzet exploderen

De omzet van de effectenmakelaar steeg naar $316,6 miljoen, bijna een vervijfvoudiging van de opbrengsten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019.

Ook het aantal nieuwe klanten bij Plus500 steeg hard in de eerste drie maanden van 2020. Iets meer dan 80.000 kwamen nieuw op het platform.

Het hoofdkantoor van Plus500, dat ook sponsor is van de Spaanse topclub Atletico Madrid, staat in Israël.

Beperking hefboom cfd’s

Plus500 is groot in het aanbod van contracts for difference (cfd’s), waarmee beleggers kunnen profiteren van koersbewegingen van een onderliggend aandeel, obligatie, munten en grondstoffen. Nederlandse toezichthouders noemen de cfd’s niet geschikt voor particuliere beleggers, de inleg wordt door het gebruik van zware financiële hefbomen naar boven en beneden uitvergroot.

Bekijk ook: Belegger kan geld minder makkelijk vergokken

Ook de Europese toezichthouder Esma waarschuwde in 2019 al specifiek voor de forse verliezen waar particulieren die het instrument niet goed begrijpen tegenaan kunnen lopen. Sinds zomer vorig jaar mogen de cfd’s met zware hefbomen niet meer worden verkocht. Daardoor nam de omzetverwachting in 2019 af bij Plus500.