Auto- en motorbranche erg somber gestemd

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Vorig jaar was het ondernemersvertrouwen in de sector nog wel positief, maar inmiddels is de stemming volledig omgeslagen en is het aantal negatieve ondernemers groter dan de positieve.

De autohandel en reparatie, het grootste onderdeel binnen de auto- en motorbranche, daalde de omzet in het eerste kwartaal met 0,6% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018. Zelfs het laatste kwartaal liet nog een omzetplus zien van bijna 3%.

BPM

Handelaren zagen de verkoop van auto’s in het eerste kwartaal van dit jaar dan ook met 14% dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het CBS schrijft het negatieve sentiment toe aan de zogeheten WLTP, de aanscherping van de testnormen voor CO2-uitstoot. Die bepaalt de hoogte van de BPM, de aanschafbelasting van een auto.

De verkoop- en omzetdaling vertaalt zich direct in het aantal faillissementen. In het eerste kwartaal gingen 29 bedrijven bankroet, dat is zeventien meer dan vorig jaar. Van die 29 zitten er 23 in de autohandel en -reparatie.

Motorhandel

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Positieve uitzondering in de auto- en motorbranche is de handel en reparatie in motorfietsen. Die hebben duidelijk de economische wind in de rug en boekte 14,5% omzetgroei. Die sterke cijfers zijn opvallend, omdat de motorhandelaren en - reparateurs hun omzet normaliter pas in het tweede kwartaal zien stijgen als het weer beter wordt.

De omzet van de gehele auto- en motorbranche bedroeg in het eerste kwartaal nog 1,2%. Het aantal openstaande vacatures groeide dan ook nog met 12% tot 4800. Een op de vijf ondernemingen ervaart personeelstekort.