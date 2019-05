'Anbang ontvangt bod op luxehotels in VS'

De hoogste bieding zou 5,8 miljard dollar bedragen en de laagste circa 4,8 miljard dollar. Anbang kocht de hotels in 2016 voor zo'n 5,5 miljard dollar van investeerder Blackstone, die overigens in de huidige verkoopronde mee zou dingen. Ook investeerder Brookfield en meerdere Aziatische vermogensbeheerders worden genoemd als mogelijke kopers. De portefeuille, bekend onder de naam Strategic Hotels & Resorts, bestaat uit vijftien hotels in onder meer San Francisco, Chicago en New York.

Anbang was de afgelopen jaren erg actief op de overnamemarkt, maar gaat nu gebukt onder een enorme schuldenberg. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen in en stelden het bedrijf onder curatele.