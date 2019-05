Eigen Huis: zorg voor zekerheid zonnepanelen

Uit een aantal recente uitspraken blijkt namelijk dat mensen recht hebben op teruggave van een deel van de btw over de bouwkosten, als zij zonnepanelen op het dak van hun nieuwbouwwoning zetten. Daar schreef deze krant begin deze maand al over. Het gaat vooralsnog om uitspraken van de rechtbank, waartegen de Belastingdienst in hoger beroep gaat.

Bekijk ook: Voordeel bij zonnepanelen op nieuwbouw

Dat betekent dus dat het nog niet zeker is dat iedereen aanspraak kan maken op dit belastingvoordeel, dat op kan lopen tot enkele duizenden euro’s. Daardoor wordt de terugverdienperiode van zonnepanelen een stuk korter. Maar formeel moet een belastingplichtige wel binnen vijf jaar aanspraak maken op de teruggave met een correctie van de btw-aangifte.

Recht behouden

Om te voorkomen dat iedere eigenaar van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen zelf een zaak moet beginnen tegen de fiscus, vraagt Eigen Huis nu om iedereen die zo’n woning in 2014 of later kocht het recht van teruggave te laten behouden. Normaal gesproken vervalt dat recht na vijf jaar als de belastingplichtige niet een zaak tegen de fiscus aanspant.

„Als de Belastingdienst deze toezegging niet wil doen zijn wij genoodzaakt om nieuwbouwkopers die na 2014 een nieuwbouwwoning met zonnepanelen hebben gekocht op te roepen om de betaalde btw bij de Belastingdienst terug te vragen en hiermee hun rechten veilig te stellen”, zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis,