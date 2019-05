Wall Street sluit met winst

De leidende Dow Jones-index sloot uiteindelijk 0,8 procent hoger op 25.877,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2864,36 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 7785,72 punten.

De VS hadden Huawei eerder op een zwarte lijst gezet wegens spionageverdenkingen, waarna onder andere Google en chipbedrijven lieten weten hun leveringen aan het bedrijf te staken. Door het uitstel, zodat contractuele verplichtingen kunnen worden nagekomen, gingen chipfondsen als Intel, Qualcomm en Broadcom tot 2,1 procent vooruit. Ook Google-moeder Alphabet (plus 0,9 procent) sloot op winst.

Handelsvete

De stappen tegen Huawei kwamen op een moment van toenemende spanningen tussen de VS en China. Onderhandelingen over een handelsdeal lijken te zijn vastgelopen en beide grootmachten bestoken elkaar met nieuwe importheffingen. Die handelsvete heeft een drukkend effect op de wereldeconomie, waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Ook bedrijfsresultaten zorgden voor enige reuring. Winkelketen JC Penney leverde 7 procent in nadat het een groter dan verwacht verlies in de boeken zette. Ook branchegenoot Kohl's (min 12 procent) deed een stap terug. Verfreus PPG Industries (plus 1,2 procent) werd beloond na een strategie-update. Klusketen Home Depot won 0,3 procent na cijfers.

Tesla

Tesla (min 0,1 procent) maakte een eerder stevig verlies bijna helemaal goed. Volgens kenners van Morgan Stanley staat de automaker voor een gigantische koersval op het moment dat niet aan productiedoelen wordt voldaan en de kwestie rond de twitterberichten van topman Elon Musk niet tot een goed einde wordt gebracht.

De euro was 1,1161 dollar waard, tegen 1,1159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 62,99 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 72,18 dollar per vat.