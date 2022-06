Premier: ’Meer gas uit Groningen laat de marktprijs niet zakken’

„Er zijn mensen die zeggen dat je Groningen moet openstellen omdat dat zou leiden tot lagere gasprijzen”, aldus Rutte. „Welnu, 40 miljard kubieke meter gas is niet voldoende om de gasprijzen op de spotmarkt te laten bewegen”, zo verwijst hij naar de dagtarieven.

De prijs van gas is momenteel door de oorlog in Oekraïne en afsluiting door president Poetin van Europese export al €129,50 per terrawattuur geworden, tegen €15 begin januari 2021.

Rusland snijdt Europese landen van zijn gas af. Een tiental landen is in Europa nu getroffen. De vrees is dat president Poetin richting de winter de gaskraan helemaal dichtdraait.

Europese landen zoeken daarom naar alternatieven, zoals vloeibaar gas (lng). Nederland wil zo voorkomen dat het Groningen-gasveld meer zou moeten leveren, iets waar het kabinet niet aan wil.

Voor de bewindsman is het verhogen van de productie van het Groningen-gasveld een laatste redmiddel voor Nederland, zo benadrukte hij het kabinetsstandpunt in Brussel.

’Ultieme situatie’

De Nederlandse regering zal niet zeggen dat zij „nooit over Groningen zal praten” om de voorraden te versterken, stelde hij. Dat zou alleen in een „ultieme situatie” zijn. Nederland zette de capaciteit voor commercieel gerunde kolencentrales vorige week ’per direct’ op volle productie, wat tot 2025 mag duren. Dat moet het gebruik van gas drastisch verminderen.

Duitsland, via zijn gasnet verbonden met Nederland, verlengde deze week de steenkolenproductie in een poging minder gas te verbruiken. Ook blijft een grote kerncentrale langer draaien.

Nederland bezit met het Groningen-veld veruit de grootste gasvoorraad in Europa. Sinds de start van de winning in 1963 is het een gasbron voor veel Europese landen.

Rutte zei in Brussel dat het stopzetten van de gaslevering door Rusland niet genoeg reden is om de productie op het veld op te voeren. Volgens de premier wil de regering volgens planning het veld in oktober 2023 helemaal sluiten, mits de geopolitieke situatie het toelaat.

