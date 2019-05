Belang Goldman in Arcadis nihil

Dinsdag kwam uit het register van de toezichthouder nog naar voren dat Goldman een kapitaalbelang en stemrecht in het advies- en ingenieursbureau had opgebouwd van 5,25 procent. Daarbij was de datum van de meldingsplicht 15 mei. Een nieuwe melding, waarvan de datum van de meldingsplicht 16 mei is, geeft het nieuwe belang.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik