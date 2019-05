Nederlander krijgt minder vakantiegeld

Dat meldt de salarisstrookjesverwerker ADP. Vooral hogere inkomens leveren in, constateert de salarisstrokenverwerker.

Dat veel werkenden inleveren op het vakantiegeld komt door de versnelde afbouw van de arbeidskorting, een voordeel op de belasting voor werkenden.

"Naarmate je meer verdient, heb je volgens de wet ook minder recht op belastingkorting"

Terwijl vrijwel alle werkende Nederlanders profiteren van lagere belastingen op loon, staat daar volgens ADP een hoger belastingtarief op het vakantiegeld tegenover voor inkomens vanaf 34.000 euro per jaar.

„Naarmate je meer verdient, heb je volgens de wet ook minder recht op belastingkorting,” aldus Dik van Leeuwerden van ADP.

Werknemers met een minimumloon profiteren maximaal van de arbeidskorting en houden dit jaar 35 euro meer vakantiegeld over.

Voor werknemers met een modaal salaris blijft de schade beperkt tot netto drie euro minder.

Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat vijf euro. Groter worden de verschillen voor werknemers die tussen de 68.500 en 98.000 euro per jaar verdienen. Voor hen stijgt de belasting over het vakantiegeld naar 57,75%.

Een werknemer die twee keer modaal verdient, betaalt dit jaar 117 euro meer belasting over zijn vakantiegeld. Bij 2,5 keer modaal levert een werknemer netto 147 euro vakantiegeld in.