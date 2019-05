Opnieuw winstdaling Marks & Spencer

De onderliggende winst voor belastingen zakte in het eind maart afgesloten boekjaar met 10 procent tot ruim 523 miljoen pond, omgerekend 595 miljoen euro. M&S had te kampen met lagere verkopen van voedsel en kleding, mede door felle concurrentie van webwinkels. Om de lastige marktomstandigheden het hoofd te bieden is het bedrijf bezig winkels te sluiten. Het gaat daarbij om honderd vestigingen tegen 2022.

De verkoop van aandelen aan bestaande aandeelhouders moet meer dan 601 miljoen pond opleveren voor M&S. Via de samenwerking met Ocado kan M&S zijn producten zoals maaltijden thuis laten afleveren.