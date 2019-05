Damrak: belegger mijdt tech en financials

De AEX-index koerste rond 11 uur een fractie lager tegen het slot van dinsdag bij 552,9 punten. De AMX bewoog 0,3% hoger bij 763,1 punten.

Europese beurzen bleven vlak, de Duitse DAX won een fractie, de CAC-40 zakte 0,2%, de FTSE 100 in Londen won dikte met 0,4% aan.

De markt had buiten de handelsoorlog nog weinig macronieuws om op te reageren. Wel bleken investeringen in Nederlandse activa zoals vastgoed volgens het CBS lager uit te pakken dan vorig jaar.

Wall Street sloot dinsdagavond hoger. De brede S&P 500 sleepte 0,9% winst binnen. De future voor de Dow Jones-handel vanaf 15.30 uur vanmiddag staat iets hoger.

Uit Azië kwam wisselend nieuws. De Japanse export bleek, na een korte opmars, wederom gekrompen. Export naar China zakte met ruim 6%. De Nikkei sloot nipt hoger, Chinese beurzen zoals de CSI 300 daalden.

Bewakingscameramaker Nikvision zakte 5,2%; het Chinese bedrijf zou - na Huawei - op de zwarte lijst van de VS staan als volgende maatregel in de handelsoorlog met China.

Brentolie ging 1,1% omlaag tot $71,40 per vat. De euro bleef vlak tegen de dollar, maar het Britse pond ging opnieuw onderuit.

Adyen weer koploper

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond biotechfonds Galapagos bovenaan met 1,6% winst.

Betalingsverwerker Adyen en Philips volgden dankzij 0,8% koerswinst.

Financials ABN Amro, ING, Aegon en NN Group zagen aan de verlieskant de verliezen oplopen.

De telecomsector heeft in Europa veel ondergewaardeerde bedrijven, aldus zakenbank Berenberg, verwijzend naar onder andere KPN (-0,3%).

Chipmachinemaker ASML (-1%) zag onderin het verlies oplopen, gevolgd door staalmaker ArcelorMittal (-0,8%) en chemieproducent DSM (-0,5%).

Ahold Delhaize en Sligro bleven vlak op het nieuws dat de Europese Commissie invallen heeft gedaan bij „bedrijven actief in de groentehandel in de Franse retail”. Twee groothandels zouden mededigingsregels hebben overtreden. Bloomberg verwijst naar onder andere Ahold-concurrenten Carrefour en Casino.

Bij de middelgrote fondsen ging chiptoeleverancier ASMI met 1,5% zuidwaarts.

PostNL (-1,1%) reageerde ook op het nieuws dat Daily Mail in zijn divdidend snijdt.

Verlichtingsleverancier Signify (-0,1%) kreeg een afwaardering van Degroof Petercam, van ’houden’ naar ’afbouwen’.

SBM Offshore koerste licht in het rood. Vandaag is de tweede dag met voorlopige getuigenverhoren van (voormalige) topfunctionarissen. Het bedrijf stond door de eerdere fraude aan de rand van de afgrond, onthulde een commissaris.

Financieel dienstverlener Intertrust (+1,1%) meldde een forse toename van het aantal investeringsfondsen in Nederland te zien.

Maaltijdbezorger Takeaway.com steeg in de koppositie met 3,5%.

Bouwers VolkerWessels (+1,3%) en Boskalis Westminster (-0,1%) draaien op voor de kosten van herstel aan de Betlembrug bij de A9, meldde De Telegraaf.

Bij de kleinere fondsen viel Pharming (+0,7%) op: concurrent BioCryst slankte af op de beurs na tegenvallende onderzoeken voor een medicijn in dezelfde markt.

Argenx steeg 3% nadat het Belgische biotechbedrijf twee nieuwe onderdelen en uitbreiding van zijn producten aankondigde.

Porceleyne Fles koerste vlak. Aandeelhouders van de fabrikant van Delfts blauw mogen dit jaar voor het eerst in vele decennia weer op dividend rekenen. Daar staat tegenover dat het bedrijf binnenkort aandelen gaat uitgeven voor de inrichting van een nieuwe vestiging in Leerdam. Grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen (80) keerde trouwens dinsdag terug op de aandeelhoudersvergadering van Porceleyne Fles nadat hij succesvol was behandeld aan lymfeklierkanker.

