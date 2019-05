ING verliest op rode AEX

Rond 15.10 uur koerste de AEX-index 0,5% lager op 550,1 punten. De AMX daalde 0,6% naar 756,3 punten. De koersenborden in Frankfurt (-0,7%), Parijs (-0,6%) en Londen (-0,1%) kleurden eveneens rood.

Ondanks dat de handelsruzie tussen de VS en China voor volatiele beurzen zorgt, verwacht beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) dat beide landen op termijn alsnog een handelsakkoord gaan sluiten. „Dat kan weliswaar even duren. Maar voor zowel de VS als China is een akkoord het beste resultaat.”

Wiersma wijst er tevens op dat het consumentenvertrouwen in de VS en de eurozone positief blijft ondanks het verbale wapengekletter tussen de Amerikanen en Chinezen. „Consumenten lijken zich minder druk te maken over het handelsconflict dan de financiële markten.”

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,3% tot 0,5% lager. Telecomconcern Qualcomm ging bij opening ruim 10% omlaag vanwege misbruik van marktmacht.

In de AEX was biotechnologieconcern Galapagos de koploper met een plus van 1,9%. Verffabrikant AkzoNobel (+0,7%) lag er eveneens opgewekt bij.

ING (-2,1%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Commerzbank-topman Martin Zielke zei vandaag dat hij geen overnamebod heeft ontvangen van ING. De bank uit Frankfurt zag fusiegesprekken met Deutsche Bank recent mislukken. Bij de financiële waarden stonden ook Aegon (-1,9%) en ABN Amro (-1,4%) stevig onder druk.

ASML had opnieuw last van de vrees van beleggers dat chipgerelateerde aandelen getroffen kunnen worden door het handelsconflict tussen de VS en China. De chipmachinefabrikant leverde 1,6% in. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell zakte 0,5%.

In de AMX voerde sportscholenketen Basic-Fit (+2,7%) de winnaars aan. Takeaway.com werd 0,3% meer waard. Het maaltijdenbestelplatform kreeg een koopadvies van ING. De bank verhoogde bovendien het koersdoel voor het aandeel Takeaway in één klap van €76 naar €100.

Intertrust klom 1%. De financieel dienstverlener meldde een forse toename van het aantal investeringsfondsen in Nederland te zien.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-2,9%) was een laagvlieger bij de middelgrote fondsen. PostNL (-2%) daalde op het nieuws dat de Britse Royal Mail in zijn dividend snijdt.

SBM Offshore koerste 1,2% in het rood. Vandaag is de tweede dag met voorlopige getuigenverhoren van (voormalige) topfunctionarissen. Het bedrijf stond door de eerdere fraude aan de rand van de afgrond, onthulde een commissaris.

Bouwers VolkerWessels (+1,2%) en Boskalis (-1,5%) draaien op voor de kosten van het herstel aan de Betlembrug bij de A9, zo meldde De Financiële Telegraaf vandaag.

Op de lokale aandelenmarkt koerste Porceleyne Fles vlak. Aandeelhouders van de fabrikant van Delfts blauw mogen dit jaar voor het eerst in vele decennia weer op dividend rekenen. Daar staat tegenover dat het bedrijf binnenkort aandelen gaat uitgeven voor de inrichting van een nieuwe vestiging in Leerdam. Grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen (80) keerde trouwens dinsdag terug op de aandeelhoudersvergadering van Porceleyne Fles nadat hij succesvol was behandeld aan lymfeklierkanker.

