Takeaway smaakmaker op groene AEX

Rond 12.30 uur koerste de AEX-index 0,2% hoger op 554,3 punten. De AMX steeg 0,6% naar 765,2 punten. De koersenborden in Londen (+0,6%), Frankfurt (+0,4%) en Parijs (+0,1%) kleurden eveneens groen.

„De rust keert weer wat terug op de markten”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Volgens hem blijft de handelsruzie tussen de VS en China weliswaar een belangrijke rol spelen op de beurzen, maar hebben beleggers zich wellicht te snel het hoofd op hol laten brengen. Wiersma wijst daarbij op het positieve consumentenvertrouwen in de VS en de eurozone. „Consumenten lijken zich minder druk te maken over het handelsconflict dan de financiële markten.” Ook het afgelopen kwartaalcijferseizoen is meegevallen, aldus Wiersma.

Elders laten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vlak tot licht lager na de winsten van 0,8% tot 1,1% op dinsdag. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend nipt hoger.

Galapagos koploper

In de AEX was biotechnologieconcern Galapagos de koploper met een plus van 1,9%. Zorgtechnologieconcern Philips (+1,2%) en informatieleverancier Relx (+1,2%) lagen er eveneens opgewekt bij.

De financiële waarden hadden een mindere dag. Vooral Aegon (-1,2%), ABN Amro (-1%) en ING (-0,5%) verloren terrein. NN won juist 0,1%.

Ahold Delhaize (+0,1%) en Sligro (-0,2%) bleven vrijwel vlak op het nieuws dat de Europese Commissie invallen heeft gedaan bij „bedrijven actief in de groentehandel in de Franse retail”. Twee groothandels zouden mededigingsregels hebben overtreden. Persbureau Bloomberg verwijst naar onder andere Ahold-concurrenten Carrefour en Casino.

In de AMX viel Takeaway.com in de smaak met een winst van 3,1%. Het maaltijdenbestelplatform profiteerde van een koopadvies van ING. De bank verhoogde bovendien het koersdoel voor het aandeel Takeaway in één klap van €76 naar €100.

Sportschoolketen Basic-Fit ging 2,8% vooruit. PostNL (-1,1%) daalde echter op het nieuws dat de Britse Royal Mail in zijn dividend snijdt.

SBM Offshore koerste 0,2% in het rood. Vandaag is de tweede dag met voorlopige getuigenverhoren van (voormalige) topfunctionarissen. Het bedrijf stond door de eerdere fraude aan de rand van de afgrond, onthulde een commissaris.

Intertrust klom 1,4%. De financieel dienstverlener meldde een forse toename van het aantal investeringsfondsen in Nederland te zien.

Bouwers VolkerWessels (+1,9%) en Boskalis (-0,1%) draaien op voor de kosten van het herstel aan de Betlembrug bij de A9, zo meldde De Financiële Telegraaf vandaag.

Op de lokale aandelenmarkt koerste Porceleyne Fles vlak. Aandeelhouders van de fabrikant van Delfts blauw mogen dit jaar voor het eerst in vele decennia weer op dividend rekenen. Daar staat tegenover dat het bedrijf binnenkort aandelen gaat uitgeven voor de inrichting van een nieuwe vestiging in Leerdam. Grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen (80) keerde trouwens dinsdag terug op de aandeelhoudersvergadering van Porceleyne Fles nadat hij succesvol was behandeld aan lymfeklierkanker.

