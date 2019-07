Dreun voor BAM op vlakke beurs

Rond 9.40 uur stond de AEX-index 0,1% hoger op 570,9 punten. De AMX noteerde 0,6% in de min op 802 punten. De beurzen in Londen (+0,1%), Frankfurt (+0,1%) en Parijs (-0,03%) bleven dichtbij de slotstanden van vrijdag.

Elders stonden de aandelenmarkten onder druk. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdagavond ruim 0,1% in het rood. Beleggers kijken deze week uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankvoorzitter Jerome Powell op woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Eind vorige week reageerden de beurzen negatief op een meevallend Amerikaans banenrapport, waardoor er in de rest van dit jaar mogelijk slechts één renteverlaging komt in de VS.

In de AEX is AkzoNobel vandaag de grootste verliezer met een min van 1,7%. De verffabrikant kreeg een verkoopadvies van zakenbank Citi voor de kiezen met een koersdoel dat van €84,90 naar €70 ging. Biotechnologieconcern Galapagos werd 0,5% minder waard.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+1,1%) en maaltijdenbestelbedrijf Takeaway.com (+1,1%) voerden de winnaars in de AEX aan. Betalingsdienstverlener Adyen mocht 0,6% bijschrijven.

In de AMX incasseerde BAM een koersdreun van 24,1%. Het bouwconcern waarschuwde de eerste zes maanden van dit jaar af te moeten sluiten met rode cijfers. BAM kampt met hogere kosten dan verwacht voor een groot infraproject en enkele utiliteitsbouwprojecten in Duitsland en een project van BAM International. De kosten vallen in totaal €90 miljoen hoger uit dan geraamd. De branchegenoten Heijmans (-4,5%) en VolkerWessels (-2,9%) gingen eveneens flink omlaag op de beurs.

Air France KLM koerste vrijwel vlak. Het luchtvaartconcern vervoerde in juni 9,7 miljoen reizigers, een toename van 3,4% op jaarbasis. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 90,7%.

Smallcapfonds Sif boekte een koerssprong van 13,6%. De funderingsspecialist heeft een opdracht gekregen voor het offshore windpark Vineyard, wat het eerste windpark is voor de kust van de Verenigde Staten. Financiële details werden niet gegeven. Volgens topman Fred van Beers is de stap naar de Amerikaanse markt een belangrijke mijlpaal voor Sif.

Op de lokale markt zakte Beter Bed 1,9%. De Vereniging van Effectenbezitters eist opheldering over de problemen bij de bedden- en matrassenverkoper.

