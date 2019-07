Goed banencijfer laat sporen na op Damrak

De AEX stond om kwart voor vijf 0,3% lager op 568,8 punten. De AMX daalde 1% naar 798,4 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,1% tot 0,4% in.

De Amerikaanse beursgraadmeters stond na ruim een uur handelen 0,5% tot 0,9% lager.

Beleggers opereren voorzichtig, vanwege het sterke Amerikaanse banenrapport over juni dat vrijdag naar buiten kwam. Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV wijst erop dat de markt nog altijd een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank eind deze maand inprijst. „Fed-voorzitter Powell zal hier woensdag bij zijn voordracht voor het Amerikaanse Congres waarschijnlijk ook op hinten. Maar beleggers schatten de kans op een volgende verlaging eind september nog op slechts 70% in. En een derde verlaging later dit jaar zit er niet meer in.”

Desondanks blijft Abma positief gestemd over aandelen. „De rentes blijven dalen, ook in Europa, waardoor steeds meer spaarders aandelen kopen. En ondanks enkele zwaktes zoals in de Duitse industrie gaat het economisch nog altijd goed. Hieraan leveren consumenten een grote bijdrage, geholpen door de lage werkloosheid.”

In de AEX stonden de banken ING en ABN Amro met verliezen van 2,1% en 1,8% onderaan.

Verfproducent AkzoNobel verloor 1,3%, na een verkoopadvies van de Amerikaanse bank Citi.

Staalfabrikant ArcelorMittal en betalingsverwerker Adyen stonden met winsten van 1,2% bovenaan.

In de AMX incasseerde BAM een koersdreun van 24%. Het bouwconcern waarschuwde de eerste zes maanden van dit jaar af te moeten sluiten met rode cijfers. De kosten vallen in totaal €90 miljoen hoger uit dan geraamd.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore (+1,6%) was de grootste stijger in de AMX, gesteund door de stijging van de olieprijzen. Air France KLM klom 0,1%. Het luchtvaartconcern vervoerde in juni 9,7 miljoen reizigers, een toename van 3,4% op jaarbasis. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 90,7%.

Smallcapfonds Sif boekte een koerssprong van 19%. De funderingsspecialist heeft een opdracht gekregen voor het offshore windpark Vineyard, wat het eerste windpark is voor de kust van de VS. Volgens de topman is de stap naar de Amerikaanse markt een belangrijke mijlpaal voor Sif.

Op de lokale markt zakte Beter Bed 9%. De Vereniging van Effectenbezitters eist opheldering over de problemen bij de bedden- en matrassenverkoper.

