Jos Brocken (links) en Eric Uijen, de bestuurders van respectievelijk PMT en PME. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - De pensioenfondsen voor de metaalsector zijn in mei weer diep in het rood gedoken. PME en PMT komen ruim onder de dekkingsgraad van 100% uit, waardoor flinke kortingen nog altijd in beeld zijn.