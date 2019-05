Pond zakt naar diepste punt van 2019

Voorstanders van een Brexit – desnoods eentje zonder afspraken met Brussel – zijn bepaald niet blij met het vooruitzicht van een mogelijk referendum over Mays plannen. Aan de andere kant heeft de Labour-partij weinig trek in een nieuwe Brexit-stemming in het lagerhuis.

Rond half elf vanochtend noteerde het pond $1,2679, een daling van 0,4% sinds begin deze week. Gisteren veerde het pond juist fors op, toen het gerucht over een tweede Brexit-referendum naar buiten kwam. De koers van de Britse munt werd ook beïnvloed door een inflatie van 2,1%, een fractie lager dan verwacht.