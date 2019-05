Aramco tekent lng-deal met Sempra

Riyad - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft een overeenkomst getekend voor de koop van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) met het Amerikaanse Sempra Energy vanuit de exportterminal Port Arthur in Texas. Ook wordt gepraat over een investering door Aramco voor een initieel belang van 25 procent in de terminal in Houston die nog in ontwikkeling is.