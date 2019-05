Zin in een date? In deze stad ben je het voordeligst uit!

Dat blijkt uit de Cheap Date Index, samengesteld door de doorgaans serieuze bank Deutsche Bank. Economen vergeleken de prijzen in 54 steden. Er werd gekeken naar de totaalprijs van een taxirit, twee eenvoudige maaltijden, twee glazen bier, twee glazen frisdrank en twee bioscoopkaartjes.

Bovenaan staat het Zwitserse Zürich: hier kost een avondje uit €181. Onderaan bungelt dus de Egyptische hoofdstad Caïro met €38.

Amsterdam duur

Ook in Oslo (€147), Kopenhagen (€141), Helsinki (€135) en Tokio (€133) moet in de buidel worden getast. Amsterdam is met €126 een dure middenmotor. Je kunt beter in Parijs (€108) of Berlijn (€94) zijn.

De goedkoopste steden om je liefje op een avondje uit te trakteren, zijn na Caïro het Insdiase Bangalore, Buenos Aires in Argentinië en Instanbul, waar je voor €39 klaar bent. In het eveneens Indiase Mumbai ben je met €40 klaar.

Weekendje weg

Is de date een groot succes? De beste bestemmingen voor een luxe weekend weg zijn Istanbul, Kuala Lumpur, Johannesburg en Manilla.

Voor minder dan $800 (€717) slaap je hier twee nachten in een vijfsterrenhotel, heb je twee simpele maaltijden in een eetcafé en twee luxe maaltijden in een restaurant, twee dagen een huurauto, twee pinten bier, vier liter frisdrank, en kun je shoppen voor jeans en sneakers.

De duurste bestemmingen voor zo’n weekend zijn Londen, Wenen, Kopenhagen, Madrid, Wenen en uiteraard weer Zürich. Hier kost dit meer dan $2000 (€1792).