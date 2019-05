Icoon British Steel in surseance

Accountants- en adviesbureau EY is daarbij aangesteld als curator van wat ooit een nationaal icoon was, nadat British Steel niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen.

In Scunthorpe in Noord-Engeland heeft het staalbedrijf twee grote ovens. Het in staal voor treinrails gespecialiseerde concern blijft klanten wel leveren wat ze hebben besteld, verzekert de bewindvoerder van het concern woensdag.

„Personeel is betaald en zal in dienst blijven”, aldus het concern.

Vorige week raakte British Steel direct in betalingsproblemen. Het verwees naar de zorgen over Brexit bij klanten als een grote oorzaak voor het faillissement in een markt met overschotten aan staal.

Ook de langdurig hoge energie- en arbeidskosten deden het concern naar eigen zeggen de das om.

Met de ingreep van de Britse rechter staan vijfduizend banen bij het bedrijf op de tocht. Vakbonden waarschuwden voor de effecten van de aangevraagde surseance voor nog eens 20.000 mensen bij toeleveranciers. Dat zou ook gevolgen krijgen in Nederland.

Gesprekken met de Britse overheid voor een kapitaalinjectie van 30 miljoen pond hebben tot niets geleid, bevestigde British Steel.

British Steel werd in 2016 door investeerder Greybull voor 1 pond overgenomen van het Indiase Tata Steel. Dat wilde af van de verlieslatende staalmaker.

Bekijk ook: British Steel schrapt honderden banen

Bekijk ook: Staalmaker Tata Steel ziet winst smelten