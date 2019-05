Sterkere groei economie OESO-gebied

Voor de grootste economieën binnen de OESO was sprake van een sterkere groei in Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In Japan was een bescheiden verhoging van de groei te zien, terwijl in Frankrijk de groei stabiel bleef. Voor de eurozone en de Europese Unie zag de OESO de groei aantrekken.

Op jaarbasis kwam de groei in het OESO-gebied uit op 1,9 procent tegen 1,8 procent in het vierde kwartaal van 2018.