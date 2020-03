Beurzen Midden-Oosten hard onderuit door gekelderde olieprijs

Riyad - De aandelenmarkten in het Midden-Oosten gingen zondag hard onderuit door de sterk gedaalde olieprijzen. De olieprijzen zijn gekelderd door het mislukken van een deal rond productiebeperking tussen oliekartel OPEC en Rusland. Daarnaast hangen de zorgen over de negatieve impact van het nieuwe coronavirus boven de beurzen in het Midden-Oosten.